عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع الخاص.. 5 بأجر كامل

يترقب أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، إعلان مجلس الوزراء عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023، حيث يأمل الكثيرون من العاملين بهذا القطاع مساواتهم بعدد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الحكومي.

5 أيام بأجر كامل.. إجازة القطاع الخاص

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل، أن الحكومة ستمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الأضحى المقبل، نفس عدد أيام الإجازة لنظرائهم بالقطاع الحكومي والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفات، ويتبعها أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 28 و29 و30 يونيو و1 يوليو 2023، لتكون الإجازة خمسة أيام بأجر كامل من الراتب الشهر الأساسي للعامل.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص سينتظمون بالعودة إلى مقار أعمالهم يوم الأحد 2 يوليو المقبل، بعد انتهاء الإجازة .

جواز إلغاء إجازة العيد بالقطاع الخاص بشروط

ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والمنظم لأوضاع وشؤون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الخمسة أيام إجازة عيد الأضحى التي سيحصل عليها العاملون ستكون بأجر كامل، في الوقت ذاته يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل لديه في للحضور إلى مقر عمله في يوم الإجازة الرسمية، لحاجة العمل إليه في ذلك اليوم، مقابل أن يحصل العامل على مثلي الأجر من راتبه الشهري عن كل يوم يحضر فيه إلى مقر العمل من أيام الإجازة.

جدير بالذكر أن أول إجازة يحصل عليها العاملون بالقطاعين العام والخاص بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، ستكون بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو، والتي من المقرر أن تكون يوم الخميس 27 يوليو بدلا من الأحد 23 يوليو، لوجود قرار سابق من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة الرسمية التي تتصادف مع أول أيام الأسبوع إلى يوم الخميس التالي من نفس الأسبوع.