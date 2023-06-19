أستاذ مناعة لـ«قناة الناس»: الصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، إنَّ اتباع برنامج ديتوكس باستخدام خامات بسيطة متوفرة بأي بيت ينقي الجسم من السموم ويصير الشخص أكثر شبابا بسبب تحسين الوظائف الحيوية للجسم والقدرة على التركيز والبعد عن الانفعال والشعور بالإقبال على الحياة.

الشريف: اتباع برنامج ديتوكس من خلال «الصيام»

وأضافت «الشريف» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّه مع اتباع برنامج ديتوكس من خلال «الصيام» يشعر الشخص بأنه أصبح أصغر في العمر، وهو برنامج سهل لربات البيوت ولأي شخص.

فوائد الصيام والتخلص من السموم

تابع أستاذ المناعة بكلية الصيدلة، موضحة فوائد الصيام في تنقية الجسم من السموم، قائلة «الصيام وعبقرية الجسم أنه سيسحب غذائه من الخلايا وتكسير الخلايا القديمة لمد الجسم بالطاقة ما يعمل على تجديدها».

وأوضحت أن نوعية الطعام مهمة، والتسوية الزائدة والمحسنات ومكسبات اللون والطعم مضرة وتفسد فوائده الطبيعية، قائلة: «الاهتمام بوجود طبق الخضراوات الطازجة أو السلطة الخضراء على المائدة.. انتقاء طيب للطعام وهو الـ «فريش» زي ما ربنا خلقه بدون أي مدخلات أو التعرض للنار والمحسنات ويفقده القيمة الغذائية من معادن».