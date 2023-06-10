هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟ من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في فتوى نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رداً على سؤال ورد إليها جاء نصه «ما هي الأيام التي يحرُم فيها الصيام؟»، وتستعرض بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي الرد على سؤال هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟

هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟

وبخصوص الرد على هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟ قالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

الصيام في عيد الأضحى

واستكمالا للرد على سؤال هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟ تابعت الإفتاء في ردها: «واستدل الجمهور على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْر، أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.

حكم الصيام في عيد الأضحى

وفي سياق الحديث عن هل يجوز الصيام في عيد الأضحى؟ أشارت الإفتاء إلى أن الخطيب الشربيني قال في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 163): [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها] اهـ.

عيد الأضحى

وفي سياق متصل قالت الإفتاء: «وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ».