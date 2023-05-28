هل يجوز الصيام في أيام عيد الأضحى؟.. «الإفتاء» توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها وكانت صيغته «هل يجوز الصيام في أيام عيد الأضحى»، مؤكدة أن صيام أول أيام عيد الأضحى المبارك حرام شرعا امتثالا لقول النبي الكريم.

هل يجوز الصيام في أيام عيد الأضحى؟

واستشهدت «الإفتاء» خلال ردها على سؤال هل يجوز الصيام في أيام عيد الأضحى؟ بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» أخرجه مسلم في صحيحه، كما أكد النبي بأن نهى عن صيام يوم النحر ويوم عيد الفطر المبارك.

حكم صيام أول يوم في عيد الأضحى

وكان قد أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، بأن صيام أول أيام عيد الأضحى المبارك حرام شرعا وذلك لأن النبي الكريم نهى عن صيام أيام التشريق:«الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة»، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:« «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري ومسلم، فضلا عن إجماع العلماء عن أن صوم هذه الأيام حرام شرعا.

علي جمعة يوضح حكم الصيام في عيد الأضحى

وكان قد أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا يجوز للمسلم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى المبارك، والدليل على ذلك الأمر هو ما رواه أبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه «دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كُل، قال: إني صائم، قال عمرو: كُل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها، وينهي عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق».