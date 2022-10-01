استشاري تغذية علاجية يقدم وصفة طبيعية لحماية الجسم من مخاطر حلوى المولد

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن مناسبة المولد النبوي الشريف في مصر، تتضمن الاحتفال من خلال تناول كميات كبيرة من الحلوى، مضيفا «من الممكن أن نأكل حلاوة المولد ونستمتع بها عن طريق اتباع بعض القواعد، على سبيل المثال لا نأكلها على معدة فارغة، ومن الممكن أن نتناولها بعد الإفطار أو الغداء، وسنحتاج لتناول مشروبات طبيعية لتحسين مقاومة الأنسولين».

تنظيف الجسم بعد تناول حلويات المولد

وأوضح «حلمي» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك وصفة ديتوكس لتنظيف الجسم بعد تناول حلويات المولد، قائلاً «أقوى ديتوكس على وجه الأرض هو الماء، ويفضل شرب المياه بكميات أكبر في الفترات التي يحدث بها لخبطة في الطعام، وأيضاً استخدامها لرفع معدل الحرق ورفع المناعة وأيضاً تناول أشياء تقلل نسبة السكر في الدم».

ديتوكس طبيعي بعد تناول حلوى المولد

ووصف استشاري التغذية العلاجية، طريقة ديتوكس يساعد على تقليل أضرار تناول حلوى المولد، وهو عبارة عن لتر ماء نضع فيه شريحتين من أي من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال وشرائح الكيوي أوالجوافة، ومن الممكن استخدام الليمون، ونأخذ منهم شريحتين وعلى لتر مياه وبعض شرائح من تلك الفواكه، ومعلقة كركم، قرفة أو قرنفل، بذور الشيا، وننصح أحيانا أن تكون المياه دافئة قليلاً.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.