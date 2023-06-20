بالزغاريد والطبول والدموع.. 180 من حجاج كفر الشيخ يغادرون إلى السعودية

بالطبول والزغاريد والدموع، ودع المئات حجاج بيت الله الحرام، أمس، بالغ عددهم 180 حاجا وحاجة، من المتوجهين لأداء مناسك الحج في السعودية للعام الجاري 2023، وهم يرددون «لبيك اللهم ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك»، عيونهم تجمع بين الفرح لزيارة بيت الله بمكة، ولحظات أخرى تظهر الدموع لفراق أسرهم وذويهم، مشاهد معبرة ولحظات فراق بين الحجيج وأقاربهم، حيث سافروا ضمن قرعة الحج للجمعيات الأهلية في محافظة كفر الشيخ.

مغادرة الحجاج من مصر إلى السعودية

أكد السيد مسلم، مدير مديرية التضامن في محافظة كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن نصيب المحافظة من قرعة الحج بالجمعيات الأهلية، بلغ 180 حاجا وحاجة، مشيرا إلى أنهم غادروا الاثنين، في 4 أتوبيسات متوجهين إل مطار القاهرة، كما تم توفير عدد 4 مشرفين مع الحجاج خلال أداء المناسك، والعودة إلى المحافظة بسلامة الله.

الحجاج دعائنا الأول أن يحفظ مصر من كل سوء

بينما توجه الحجاج المغادرين أرض محافظة كفر الشيخ، بالدعاء أن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها من كل سوء، وأن يجعلها في خير إلى يوم الدين.

كما أشار البعض، إلى أنهم تمنوا على الله حج بيت الله الحرام على مدار سنوات، حتى كتبها الله لهم، الحمد لله السميع العليم على تلبية الدعاء لنا.