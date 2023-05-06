«تضامن كفر الشيخ»: 183 ألفا و667 مستفيدا من «تكافل وكرامة» بالمحافظة

كشف السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة، موضحا أن عدد المستفيدين من «تكافل» 107 آلاف و849 شخصا، و«كرامة» 76 ألفا و218 شخصا، بإجمالي 186 ألفا و667 شخصا.

فحص الحالات المستحقة لـ«تكافل وكرامة»

وأضاف مدير مديرية التضامن الاحتماعي بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه يتم فحص الحالات المستحقة بشكل دقيق، علاوة على إجراء البحث الميداني لكل متقدم لبرنامجي تكافل وكرامة على مستوى المحافظة، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.

13 مركزا إداريا في محافظة كفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، والتي تقع في شمال محافظات الدلتا وتطل سواحلها علي مياه البحر الأبيض المتوسط بالبرلس، تضم 13 مركزا ومدينة إدارية يتواجد بها إدارات لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتواجد فروع ومكاتب أخرى داخل عدد من الوحدات المحلية لمجالس القرى على مستوى الإقليم.