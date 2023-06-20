أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والعلوم.

- الأحد 16 يوليو 2023: الرياضيات، والتربية الدينية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: اللغة الأجنبية للجميع، والدراسات الاجتماعية.

امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بكفرالشيخ

جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.