ضبط لحوم فاسدة وتحرير 20 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، عدة حملات على المطاعم ومحلات الجزارة وبيع المجمدات والهايبرات بنطاق مراكز دمنهور وأبو المطامير وكوم حماد والمحمودية والدلنجات.

تحرير 20 محضرا تموينيا

وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضرا بين ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم بلدي ولحوم مفرومة ودجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي.

الاستعداد لعيد الأضحى

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم والثلاجات، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوجة داخل المجازر المعتمدة.

وشهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية.