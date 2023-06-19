نائب بـ«الشيوخ»: تخصيص مبنى لفتح فرع جامعة الأزهر في مطروح

قال النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، إنه جرى الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمدينة مرسى مطروح، عبارة عن 10 أفدنة من محافظة مطروح على محور علي حميدة بمنطقة علم الروم.

معاينة موقع الأرض

وأضاف «علواني»، اليوم الاثنين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموقع الذي تم تخصيصه لجامعة الأزهر، جار التنسيق مع لجنة من الجامعة ومحافظة مطروح لمعاينته خلال الأيام المقبلة، لدخوله حيز التنفيذ وإنشاء أول فرع للجامعة.

مقر مؤقت لفرع جامعة الأزهر

وأشار النائب رزق علواني إلى أن محافظ مطروح قرر تخصيص مقر مؤقت لفتح فرع جامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل 2024/2023، ووقع الاختيار على مبنى إدارة مرسى مطروح التعليمية القديم الكائن في الكيلو 2، لخدمة طلاب مطروح خريجي المعاهد الأزهرية لتخفيف العبء عنهم، بدلاً من الاغتراب في القاهرة والمحافظات الأخرى، وتخوف الأسر على أبناءهم من السفر، خاصة الفتيات، ما يتيح لجميع أبناء مطروح استكمال دراستهم الجامعية في الأزهر ومواصلتها بعد المرحلة الثانوية.

طلب إنشاء فرع الجامعة

وأوضح النائب أنه تقدم بطلب لمجلس الشيوخ لإنشاء فرع الجامعة بمطروح، وكانت الاستجابة سريعة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.