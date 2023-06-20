متخصصة في شؤون المرأة: القيادة السياسية حفظت الجميل لسيدات مصر

قالت جمهورية عبد الرحيم، متخصصة في شؤون المرأة، إنَّ القيادة السياسية حفظت الجميل للمرأة المصرية، التي ساهمت بشكل فعال في إنجاح ثورة 30 يونيو كدور وطني، لتهتم بها منذ خروجها للمشاركة في الثورة وحتى وقتنا الحالي، بعد تحقيق العديد من المكاسب على كل الأصعدة.

عبد الرحيم: المرأة المصرية قالت بلدي في ثورة 30 يونيو.. والقيادة السياسية ردت الجميل

أضافت «عبد الرحيم»، خلال تغطية إخبارية تناولت إنجازات ثورة 30 يونيو على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المرأة المصرية التي «قالت بلدي وحافظت على الوطن واستشعرت الخطر»، أولت لها الدولة كل الاهتمام، لزيادة مساحات حقها في التعبير والمشاركة ودعمها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإصدار تشريعات تكفل حقوقها.

القيادة السياسية حفظت الجميل للمرأة المصرية

تابعت المتخصصة في شؤون المرأة، أنَّ «القيادة السياسية حفظت الجميل للمرأة المصرية، واهتمت بها، وخصصت عام لها في 2017 الذي شهد حصولها على العديد من المكتسبات والحقوق، أبرزها تعديلات القوانين، وإصدار تشريعات أو تفعيلها بتغليظ عقوبات لـ ختان الإناث والتحرش على سبيل المثال، أو قانون الميراث».

كما اشارت أنه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي كان هناك تمكين من نوع آخر للمرأة في انتظارها بفضل ثورة 30 يونيو، فالتمكين الاقتصادي قادته المؤسسات الحكومية والقومية والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.