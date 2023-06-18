نائب محافظ المنيا: لولا ثورة 30 يونيو ما شهدنا الإنجازات الحالية

واصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، سلسلة حلقاته حول مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شعرت بالقلق عندما توليت المنصب

وأكد الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، أنه قادم من خلفية علمية أكاديمية حينما تولى منصب نائب المحافظ، قائلا: «لولا ثورة 30 يونيو ما كان كل ما يحدث الآن من إنجازات، وشعرت بالقلق عندما توليت منصب نائب محافظ المنيا خاصة وأن تخصصي علمي بحت».

وأضاف «محمود» أنه حقق إنجازات علمية في مجاله بشهادة الأماكن التي كان يعمل فيها ثم تحول لمجال مختلف وهو الإدارة المحلية، لافتا إلى أن كل خلفيته عن الإدارة المحلية كان السماع عما يتعرض له هذا الملف.

وأوضح الدكتور محمد محمود، أن الإدارة المحلية عصب الحياة في مصر ووزير التنمية المحلية أحد أهم وزراء الحكومة في مصر، مؤكدا أن المواطن المصري منذ خروجه من بيته يكون في حضن الإدارة المحلية.

تقديم حلول في الإدارة المحلية

وتابع: «لو أن الإدارة المحلية لم تدار بالشكل العلمي تحدث مشكلة وعملت على عمل مزيج بين الخلفية العلمية لدي والإدارة المحلية وحلها بشكل علمي، وقدمنا حلولاً في الإدارة المحلية لم تكن موجودة من البنية المعلوماتية المكانية والخرائط الجغرافية لرصد المخالفات والبناء والهدم».