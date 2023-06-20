في 10 مقترحات.. «المستقلين الجدد» يتقدم برؤيته بشأن قانون المحليات للحوار الوطني

تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، برؤيته بشأن قانون المحليات، خلال جلسات الحوار الوطني، استكمالا لرؤية الحزب بخصوص نظام الإدارة المحلية.

وتضمنت رؤية الحزب، التالي:

1. اعتبار التدرج إلى اللامركزية، هدف أساسي يجب أن تتوفر له الإرادة السياسية والتنفيذية تنفيذا لما جاء في الدستور.

2. إعاده النظر في الاختصاصات الخاصة بالأمانة الفنية لوزارة التنمية المحلية، كعنصر مهم لضبط الأداء الحكومي في المحليات.

3. تفعيل المجلس الأعلى للمحليات، وتوسيع اختصاصاته، ومنحه شخصيه اعتبارية مستقلة، لكي تستطيع أن تؤدي دورها لوضع تصور استراتيجيات العمل بالوزارة، وحل المشكلات والقوانين المقترحه وأساليب العمل.

4. تفعيل التقسيم الاقتصادي الخاص بأقاليم الدولة، لربط المحافظات المرتبطة اقتصاديا ببعضها البعض.

5. وجوب عرض تشكيل المجلس التنفيذي لكل محافظة على المجلس الشعبي المحلي، بصفته الجهة الرقابية الشعبية على الجهاز التنفيذي.

6. ربط ترقيات كل الموظفين العاملين في الإدارات المحلية، بتقييم أداء من خلال الوزارة أولا، قبل الجهة أو الوزارة التي يعمل بها الموظف.

7. إعاده ترسيم الدوائر والوحدات الإدارية، بما يتناسب مع المستجدات، وكذا ربط الترسيم بحدود المحافظات بالمساحة والعدد للسكان.

8. زياده تمويل المحليات أحد أهم الأسس للإدارة المحلية.

9. فك الاشتباكات بين الوزارات والهيئات في كل محافظة، نظرا للتداخل الغريب.

10. إعداد الكوادر القادرة والمؤهلة لتولي المناصب في الإدارة المحلية.

وأعلن الحزب، أنه ما زال يتمسك بمقترحه الخاص بتشكيل مجالس مؤقتة، بقانون وبقرار لحين الفصل في قانون الإدارة المحلية.