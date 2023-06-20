محمود العسيلي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أغنيته الجديدة

انتهى الفنان محمود العسيلي مؤخرا، من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم «خطير»، المقرر أن يجري طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، حسبما كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال الفنان محمود العسيلي إن موسم الصيف هذا العام، سيشهد كثير من الأعمال الغنائية الخاصة به، وبالفعل تم الانتهاء من تسجيل بعضها، لكن سيجري طرحها على فترات.

تفاصيل أحداث أغنيات محمود العسيلي

وكشف الفنان محمود العسيلي، أن واحدة من الأغنيات التي انتهى من تسجيلها بالفعل، أغنية خطير، التي تولى تلحينها، وهي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، توزيع رامي سمير، مؤكدا أنها تتميز بطابع خاص، وتناسب الأجواء الصيفية، كاشفا عن أنها سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، كان طرح له مؤخرا أغنية «سمع هس»، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم بيت الروبي، الذي شاركه فى غنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهي من كلمات فليبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.