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محمود العسيلي وشذى يحييان حفل افتتاح خيمة رمضانية بمصر الجديدة (صور)

كتب:

محمود الرفاعى
06:47 م | الجمعة 31 مارس 2023
محمود العسيلي

محمود العسيلي

أحيا محمود العسيلي، وشذى، حفل افتتاح خيمة بمصر الجديدة، بحضور العديد من النجوم ورجال الأعمال وسيدات المجتمع الذين استمتعوا بأجواء ليالي رمضان؛ إذ أقيم العديد من الفقرات منها التخت الشرقي والتنورة.

وقدم العسيلي خلال الحفل، عددا من أشهر أغنياته؛ منها مجنون وبنت اسمها ترتر، وأنا ابن مصر.

الفنان محمود العسيلي، كان قد تمت استضافته في لقاء مع أنغام ببرنامجها «أنغام»، والمذاع عبر قناة «dmc»، وتحدث عن بدايته الفنية وأول لحن وزعه وهو صغير في المدرسة.

محمود العسيلي ضيف الفنانة أنغام

وكشف الفنان محمود العسيلي عن ذكرياته مع أول مقابل مادي حصل عليه بسبب موهبته في الغناء، قائلا إنه اكتشف موهبته الغنائية في المدرسة، وكان يحصل على قطع البيتزا من الفتيات مقابل أن يغني لهن.

وأضاف مازحا: «ابتديت أفهم إن ده ممكن يبقى أكل عيش، وابتدت القصة من هنا، أن أنت بتغني حلو طيب غني في حفلات المدرسة».

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بقلم محمود الرفاعى