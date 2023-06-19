أحمد موسى: تقرير «الإيكونوميست» عن مصر غير مهني ويحتوي على أكاذيب

وجّه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الهيئة العامة للاستعلامات لإصدارها بيانا مفصلا للرد على الشائعات التي نشرها الإعلام الإنجليزي عن مصر مؤخرا من خلال مجلة «الإيكونوميست البريطانية».

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إعلام الإخوان عبارة عن مجموعة من «المعاتيه»، ونادرا ما يتم الرد عليهم، موضحًا أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات به مجموعة من الدروس والمهنية التي يتحلى بها المحرر عند نشر أي موضوع صحفي.

وتابع: هناك جهة قامت بنشر هذا التقرير، موضحًا أن عدم وضع اسم محرر على متن التقرير يثير العديد من التساؤلات، موضحًا أن الباحث الذي ينشر المعلومات عن مصر في تقرير المجلة البريطانية يعمل بمعهد أمريكي ولديه مكتب في بريطانيا، وهو يتقاضى راتبه من الخارجية الأمريكية.

وأبدى الإعلامي أحمد موسى، استغرابه الشديد من المصادر التي تم ذكرها في التقرير دون الكشف عن أسمائهم، وهذا الأمر يفتقد للمهنية، موضحًا أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات كله دروس مهنية يجب أن يتحلى بها المحرر.

وأشار أحمد موسى إلى أن الشخص الذي كتب هذا التقرير في المجلة الإنجليزية، طغى عليه انتمائه السياسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.