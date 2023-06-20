قطع المياه 4 ساعات عن عدة مناطق بالمنوفية اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة المياه بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الثلاثاء، عن عدة قرى وكفور في مراكز إدارية بالمحافظة، لمدة 4 ساعات للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات بمحطات المياه التابعة لها.

أماكن قطع المياه بالمنوفية اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أماكن قطع المياه اليوم في عدة مناطق كالتالي:

- مركز قويسنا: قطع المياه عن محطات مياه قرى بني غربان ومنو وميت ختان وذكرى وعرب الرمل وميت برة والكفور التابعة لها.

- مركز منوف: انقطاع المياه بمحطات مياه قرى الفيشا وكفر الفيشا وسوة وصفوة وحمادة سلطان والكفور التابعة لها.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن محطات قرى جزيرة الحجر وعمروس وزاوية الناعورة وزاوية الباقي بالكفور والقرى التابعة.

- مركز الباجور: قطع المياه بمحطات قرى مركز الخضر وبهتاي واللوانة وشبرا زمجي وكفر البهاتمة وميت عفيف وبني العرب وميت الصغرى.

- مركز بركة السبع: انقطاع المياه عن قرى الروضة وأبومشهور وطوخ طنيشة والكفور التابعة لها.

- مركز أشمون: انقطاع المياه عن محطات قرى كفر عون والنطايعة وشميشون ومحلة سبك وسبك الأحد وشنشوز والكفور التابعة لها.

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن محطات مياه قرى البتانون والسكرية والكفور التابعة لها.

- مركز تلا: قطع المياه عن محطات قرى سمايح وزاوية يسر ويسر وصفدام وكوخ دلة والكفر التابعة لها.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب بالمنوفية مواعيد قطع المياه اليوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، موضحة أنه سيتم توفير سيارات مياه مجانية في الأماكن المتأثرة بقطع المياه، ويمكن للمواطنين معرفة مواعيدها وأماكن تواجدها وطلبها عن طريق الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.