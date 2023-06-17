قطع المياه عن 7 مناطق وتوابعها بالفيوم للصيانة.. الأماكن والمواعيد

شهدت 7 مناطق وتوابعها بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، انقطاع المياه من التاسعة صباحًا ولمدة 8 ساعات، حيث من المقرر أن يتم إعادة ضخها مرة أخرى في تمام الساعة 5 مساء، وذلك بسبب تنفيذ أعمال ربط خط مياه قطر 355 على خط مياه قطر 560 بعزبة غريب بالطريق الدائري بنطاق مركز الفيوم.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن قطع مياه الشرب بالفيوم اليوم، وأماكن الانقطاع وموعد عودة ضخ المياه.

أماكن انقطاع المياه اليوم بالفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أماكن انقطاع مياه الشرب اليوم بالفيوم، والتي شملت الأماكن الآتية:

مدينة سنورس بالكامل. بيهمو وتوابعها. طريق بيهمو. عزبة خميس. عزبة سعودي. الحناوي. أبهيت الحجر.

سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم

وكشفت الشركة في بيانها، أنّ سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم، يأتي بسبب تنفيذ أعمال ربط خط مياه يبلغ قطره 355 على خط مياه يبلغ قطره 560 في عزبة غريب الواقعة على الطريق الدائري بنطاق مركز الفيوم، وذلك لتدعيم وتحسين ضغوط مياه الشرب بمدينة سنورس.

موعد عودة ضخ المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه من المقرر أن يستمر قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات بدأت في التاسعة صباح اليوم السبت، وتستمر لمدة 8 ساعات تنتهي في تمام الساعة 5 مساءً.

عودة المياه في الفيوم

وأهابت الشركة من خلال بيان لها أصدرته في وقتٍ سابق، بالمستشفيات، وأصحاب المخابز، والمواطنين في المناطق المتأثرة بالانقطاع، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع حتى توقيت عودة المياه في الفيوم مساء اليوم مرة أخرى.

رقم شركة المياه بالفيوم

ويمكن لأهالي المناطق المتأثرة بالانقطاع طلب سيارة مياه شرب نظيفة من خلال الاتصال برقم شركة المياه بالفيوم عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن: 125.

الاتصال على الأرقام الآتية: 01208288854/01208288834.

واتس آب: 01275358538.