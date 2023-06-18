قطع المياه عن 8 مراكز بالمنوفية للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه، اليوم الأحد، عن عدة مناطق بالمحافظة، بناء على خطة الصيانة الدورية المتبعة لغسيل المروقات وتطهير الخزانات والصيانة الدورية.

مواعيد وأماكن قطع المياه اليوم

وكشفت «مياه المنوفية» مواعيد انقطاع المياه والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، وذلك في المناطق التالية:

- مركز قويسنا: قطع المياه عن محطات مياه قرى بيجرم وأشهوروعرب الرمل وطه شبرا.

- مركز منوف: انقطاع المياه بمحطات مياه قرى منشاة سلطان وثلثا وبرخيم ومارين.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن محطات قرى شبراباص وبرجيل وساحل الجوابر وكلس ودنشواي.

- مركز الباجور: قطع المياه بمحطات قرى اسطنها ونتوانة ونتوانة الكبرى.

- مركز بركة السبع: انقطاع المياه عن قرى الفيمية وطوخ باشا وأبو مشهور.

قطع المياه في أشمون وشبين الكوم

- مركز أشمون: انقطاع المياه عن محطات قرى بروة وبوحة وشطوف وكفر الحما وساقية أبو شعرة.

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن محطات مياه قرى بخاتي والبتانون واصطباري والماي.

مركز تلا: قطع المياه عن محطات قرى طهنوب وطهاونا وكفر ربيعة وكفر السكرية.