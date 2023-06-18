خريطة قطع المياه عن شبين الكوم 4 ساعات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غداً الاثنين للصيانة الدورية وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات، حيث تعمل الشركة على صيانة للمحطات التابعة لها لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

قطع المياه غدا بالمنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أماكن قطع المياه غدا الاثنين بمدينة شبين الكوم بكفر المصيلحة وميت خاقان بينما مواعيد قطع المياه بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا الاثنين بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

توفير سيارات مياه مجانية بانقطاع المياه

كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية سيارات مياه مجانية للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا ويمكن الاستفسار عن أماكنها ومواعيد تواجدها بالتواصل هاتفيا على الخط الساخن 125 من أي تليفون الأرضي.