عاجل.. تعرف على خريطة قطع المياه بالمحافظات اليوم

تتعرض عدة مدن وقرى في عدة محافظات لقطع المياه أو ضعفها اليوم السبت للصيانة الدورية لمحطة المياه أو لإصلاحات بالطرق، وفقا لشركات المياه بالمحافظات المتأثرة بقطع الخدمة.

وتناشد شركات المياه المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الخدمة بتوفير الكميات التي يحتاجونها فترة الانقطاع خاصة المحال التجارية والمستشفيات والمخابز.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه وضعفها بالمحافظات، وهي كالتالي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع الخدمة اليوم السبت بعدة قرى بمركز السادات، إذ سيتم إجراء الصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات لمحطات مياه قرى الأخناس والخطاطبة والهاويس وقرية جنكريس والطوانة وكفر داود، ومنشاة النور وقرية الطباري، وذلك من الساعة 10 صباحًا للساعة 2 ظهرًا.

أماكن قطع المياه اليوم

في الفيوم سيتم قطع المياه عن مدينة سنورس بالكامل، ومركز سنورس، وقرية بيهمو، وطريق بيهمو، وعزبة خميس، وعزبة سعودي، وقرية الحناوي، وقرية ابهيت الحجر، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً لمدة 8 ساعات.

ضعف المياه بالإسماعيلة والمنيا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة عن ضعف المياه بمحافظة الإسماعيلية، نظرًا لأعمال تطهير الخزانات الأرضية بمنطقة مجمع محطات القصاصين، وذلك من الساعة 9 صباح اليوم وحتى الخامسة من مساء غدًا الأحد.

كما تشهد محافظة المنيا ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة المنيا اليوم للقيام بأعمال إصلاح لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية بالمنيا.

مواعيد قطع المياه اليوم

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، قطع المياه اليوم السبت لأعمال مشروع تطوير محور 26 يوليو من العاشرة مساء الجمعة حتى الساعة 6 من صباح اليوم وذلك لأعمال مشروع تطوير محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي.

سيارات مياه مجانية بأماكن قطع المياه

وتوفر شركات المياه بالمناطق المتأثرة بقطع المياه أو ضعفها اليوم مياه مجانية، إذ يتم التواصل على الخط الساخن 125 للاستفسارات ومعرفة أماكن سيارات المياه المجانية بالمحافظات.