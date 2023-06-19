ضبط 84 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجرى ضبط 84 مخالفة تموينية.

حملات تموينية مفاجئة

وأكد «دايرة» أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، مضيفا أن الحملات التموينية جاءت في إدارات «بلقاس، منية النصر، أجا، نبروه، الجمالية»، وأسفرت عن ضبط 84 مخالفة.

تحرير محاضر بالمخالفات

وأوضح أن الحملات قامت بتحرير المحاضر التالية:

- 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 3 محاضر تصرف في دقيق 1 شيكارة.

- 4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 16 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 30 محضر نقص وزن بين 6 - 18 جراما.

- 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضر عدم وجود شهادة صحية.

- 6 محاضر بيع أعلى من السعر للسجائر.

- محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- محضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانة غاز.

- 4 محاضر ذبح خارج السلخانة.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مع استمرار ممارسة سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن.