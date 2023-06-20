قطع الكهرباء عن 5 مناطق بالإسماعيلية اليوم.. اعرف المواعيد

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق في المحافظة بسبب أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية في عدد من المراكز والقرى استعدادا لفصل الصيف.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن اليوم الثلاثاء يشهد انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة وأماكن تابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق، بالتزامن مع أعمال الصيانة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع الكهرباء عن منطقة مساكن الإسراء بنطاق حي أول الإسماعيلية وحي الطرق بمنطقة الشيخ زايد بدائرة حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة ترعة الحسينية بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.

كما تشمل الخطة انقطاع الكهرباء عن منطقة السلام وقوى محركة ومناطق سكنية في مركز القنطرة شرق ومنطقة أبو طفيلة في قرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية وخط 6 بالقنطرة شرق.

مواعيد قطع الكهرباء في الإسماعيلية

وبحسب بيان محافظة الإسماعيلية، فإن انقطاع التيار الكهربائي يتم من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.