أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسماعيلية 2023.. موزعة على 7 مناطق

تستعد مجازر محافظة الإسماعيلية داخل المدينة، وفي المراكز المختلفة بتجهيز أحواش استقبال الأضاحي، وأماكن اصطفافها، إلى جانب زيادة عدد العمالة، ورفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في جميع المجازر الرئيسية تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

أماكن ذبح الاضاحي في مجازر الإسماعيلية 2023

وأعلن الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، خطة مكثفة لكل مجزر تبدأ بتكثيف أعمال النظافة والتطهير، وتوفير المعقمات خلال الفترة الحالية والمطهرات لاستخدامها في نظافة أماكن الذبح أول بأول.

وبحسب بيانات مديرية لطب البيطري، تخصص أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسماعيلية 2023، موزعة على 7 أماكن رئيسية، شملت كلاً من مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة، ومجزر القصاصين بمركز ومدينة القصاصصين، ومجزر أبو صوير بمنطقة سامي سعد بمركز ومدينة أبوصوير، ومجزر فايد بمركز ومدينة فايد، ونقطة ذبيح فنارة التابعة لمكركز ومدينة فايد، ومجزر التل الكبير، والمجزر الآلي بمركز ومدينة أبوصوير.

توفير المهمات بأماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسماعيلية 2023

ووجه الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بضرورة توفير المادة السرية الملونة، المستخدمة في ختم اللحوم بشكل كافي قبل فترة عيد الأضحى، واستكمال إصلاح موازين الحيوانات الحية وتوفير مواد النظافة والمعقمات في جميع المجازر.

وشدد على توفير كل النواقص في المهمات داخل أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسماعيلية، ورفع حالة الطوارئ في المجازر لحين انتهاء أيام التشريق.

وشنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية حملات مكثفة على الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، على منافذ ومحلات بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالمحافظة؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.