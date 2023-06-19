أعلنت مديرية التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني في محافظة الإسماعيلية، بعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة وتنسيق القبول بالثانوية العامة والمدارس الفنية والتكنولوجية ومدارس المعدات الثقيلة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني في محافظة الإسماعيلية تبدأ 29 يوليو وتنتهي 3 أغسطس، لمدة 6 أيام متواصلة.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم اعتماد جميع جداول امتحانات النقل للصفوف الابتدائية الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، والتي تبدأ من 22 يوليو وحتى 26 يوليو، ولمدة 5 أيام، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي والتي تبدأ من 22 يوليو وحتى 26 يوليو من نفس الشهر.

وتابع أنه تم اعتماد اليوم أيضا موعد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، على أن يبدأ من 15 يوليو وحتى 26 يوليو لمدة 10 أيام متواصلة.

جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسماعيلية.. الدور الثاني

وبحسب مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، فإن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني في محافظة الإسماعيلية كالتالي:

السبت 29 يوليو: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف ،والتربية الدينية لمدة ساعة.

الأحد 30 يوليو: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الإثنين 31 يوليو: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر والإحصاء لمدة ساعة.

الثلاثاء 1 أغسطس: اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

الأربعاء 2 أغسطس: الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعة.

الخميس 3 أغسطس: العلوم لمدة ساعتين.