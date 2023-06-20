أدعم القومية العربية.. 5 تصريحات لـ إلهام شاهين في ندوة مهرجان جربة

تحدثت الفنانة إلهام شاهين في عدة ملفات مهمة، خلال ندوة تكريمها بمهرجان جربة للسينما العربية المقام حتى يوم 24 المقبل في مدينة جربة التونسية.

5 تصريحات لـ إلهام شاهين

ترصد «الوطن» خلال التقرير، أبرز 5 تصريحات للفنانة

- الجمهور العربي غير معتاد على حضور الندوات وأفلام المهرجانات السينمائية، بسبب عدم إدراكهم الجيد لمفهوم السينما.

- مشكلتي أني اتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه، ويؤثر في حياتي الشخصية بسبب الاندماج.

- أعتز بفيلمي «يا دنيا ياغرامي» وفيلمي «سوق المتعة»، وأعتبرهما من أقرب الأفلام إلى قلبي، لأن به رسالة جريئة ومهمة.

- كانت أمنية حياتي، أن أجسد شخصية «حتشبسوت» أول حاكمة مصرية في التاريخ.

حضر الندوة المخرج مجدي أحمد علي

- أنا من المؤمنات بالقومية العربية، وأحبها وتربيت عليها.

حضر المؤتمر الصحفي المخرجان مجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز، والفنانين أمير شاهين وشريف حلمي وأحمد مجدي وياسمين الخطيب، وعدد من النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام من تونس، مثل قناة الحوار التونسي، بالإضافة لوسائل إعلام مصرية.