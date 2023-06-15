موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث أسعار الفائدة.. إليك جدول العام

من المنتظر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي القادم، يوم 22 يونيو 2023 الموافق الخميس، إذ يعتبر الرابع منذ بداية العام الحالي، وذلك لبحث أسعار الفائدة الجديدة، وكان الاجتماع الثالث في 18 مايو 2023 من الشهر الماضي، والذي شهد تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويكون موعد اجتماع البنك المركزي القادم، يوم الخميس 22 يونيو 2023، إذا أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يعقد خلال العام 2023، 8 اجتماعات، وتم تنفيذ منه 3 اجتماعات أي أن المتبقي 4 اجتماعات.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

وبعد معرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم، سيكون موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك، المتبقي لهذا العام، يوم 22 يونيو 2023 الموافق يوم الخميس المقبل، والاجتماع الخامس يكون يوم 3 أغسطس 2023، والسادس يوم 21 سبتمبر 2023، والسابع يوم 2 نوفمبر 2023، والثامن وهو الأخير يكون يوم 21 ديسمبر 2023.

تثبيت سعر الفائدة

يذكر أن يوم 18 مايو 2023، من الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثالث من عام 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، ليكون بالترتيب 18.25%، و19.25% و18.75%.