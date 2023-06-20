مصرع طفلة بصعق كهربائي في منزلها بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها، قبل قليل، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت جثتها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية المسين التابعة لدائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفلة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفلة تدعى ندى محمد سعيد السيد، 12 سنة، مقيمة المسين، ونقلت جثتها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.