إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق «بلبيس- العدلية» في الشرقية

أصيب شخصين في حادث تصادم موتوسيكل «دراجة نارية» مع آخر في بلبيس اتحاه العدلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الاسعافات الطبية اللازمة لهما.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبال شخصين، وقعت إصابتهما جراء تصادم دراجتين ناريتين في بلبيس اتجاه العدلية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، ومعرفة كل الأسباب التي أدت لحدوثه، وكذلك الاطمئنان على المصابين.

محضر بالواقعة

تحرر محضرا بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كل التحريات حولها.

الدفع بالإسعاف

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من مرافقها الى موقع الحادث وتم نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم خدمات طبية لهما واسعافهما.