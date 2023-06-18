مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم مساء اليوم الأحد، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، على طريق الإسماعيلية 36، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، قرب مفارق القصاصين على طريق الإسماعيلية 36 وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص في أعمار سنية مختلفة، في العشرينات والثلاثينيات من العمر، فيما جرى التحفظ على الجثامين لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.