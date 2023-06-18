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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
11:05 م | الأحد 18 يونيو 2023
تصادم ارشيفية

تصادم ارشيفية

تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي طريق أبو الغيط القناطر عقب رفع آثار حادث مروري تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بمنطقة أبو الغيط وإصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتحفظ على السيارات السائقين وندب المهندس الفني للمعاينة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم في القناطر الخيرية 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث على طريق القناطر اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط التابعة لدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم القناطر

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين، وإصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وعودة الحركة المرورية.

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