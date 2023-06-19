مصرع سيدة وإصابة 3 أخريات في حادث تصادم بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها، وأصيبت 3 أخريات، اليوم الاثنين، بعد أن صدمتهم سيارة ربع نقل في شارع الصعايدة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ بحدوث حادث تصادم سيارة بعدد من المواطنين بشارع الصعايدة، التابع إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، ووجود وفيات ومصابين.

أسماء الضحايا

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ربع نقل بعدد من المواطنين بشارع الصعايدة بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعى «منى. ن. ج»، 30 عاما، وإصابة 3 آخرين، هم «صفاء. أ. م»، 50 عاما، مقيمة بقرية بني يحى بديروط، و«شيماء. ص. ع»، 25 عاما، مقيمة بمركز ديروط، وأميرة محمود عثمان، 43 عاما، مقيمة بمنطقة العتالين.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.