تفاصيل إصابة 17 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 17 شخصا مساء اليوم الأحد في تصادم على طريق الإسماعيلية 36 قرب مفارق مركز ومدينة القصاصين نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة نقل مع سيارة أخرى ميكروباص وانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن حادث الإسماعيلية أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم قائد الميكروباص متأثرين بإصابتهم نقلتهم سيارات الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى الصالحية لحسن انتهاء التحقيقات.

مصادر طبية: حالات خطر بين المصابين

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، أن 12 حالة غير مستقرة في قسم الطوارئ، ويتم إجراء لهم التحاليل اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم.

واستدعت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب إلى قسم الطوارئ للتعامل الفوري مع المصابين ودخول من يحتاج لجراحات إلى غرفة العمليات.

وأكدت المصادر أن مجمع أبو خليفة للطوارئ استقبل 5 مصابين في الحادث جرى دخول اثنين منهم إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة لهم.