«العموم» البريطاني يدين جونسون: ضلل البرلمان بشأن مسألة مهمة جدا

صادق ‏البرلمان البريطاني «مجلس العموم»، على تقرير لجنة مستقلة يدين رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، بالكذب في فضيحة «حفلة كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

ويوم الخميس الماضي، خلصت اللجنة المستقلة في تقرير، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضلل البرلمان «مجلس العموم»، بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس، والجمهور في عدة مناسبات، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.