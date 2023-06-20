محو أمية أكثر من 4 آلاف في المنوفية ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل»

أكد إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية، أن هناك عدة مبادرات وبرامج تأتي على رأس أولوياتها المبادرة الرئاسية «لا أمية مع تكافل»، التي تتكاتف فيها الأجهزة التنفيذية، برعاية كاملة من اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لإنجاحها في ظل الجمهورية الجديدة.

مبادرة لا أمية مع تكافل في المنوفية

أضاف مدير التضامن الاجتماعي في المنوفية، أن المديرية استطاعت بفضل وضوح الرؤية والهدف للقائمين على المبادرة والميسرين القائمين علي تنفيذها، وكذلك عزيمة وإصرار الراغبين في محو أميتهم، فقد استطاعت المبادرة في محافظة المنوفية، تجاوز العدد المستهدف في ثلاث سنوات في دورتين فقط، تم ذلك في ظل تبني استراتيجية غير تقليدية في آليات تنفيذ المبادرة.

محو أمية المواطنين في محافظة المنوفية

وقالت الدكتورة سوزي صبحي سند، مسؤول مبادرة لا أمية مع تكافل بالمنوفية، أنه تم تكليفنا في يوليو 2022، بالعمل على محو أمية 4000 دارس من مستفيدي تكافل وكرامة وغيرهم من الأميين، خلال ثلاث سنوات تنتهي في يوليو 2025.

وتابعت: أنه تم استهداف كامل العدد، وتخطي نسبة المستهدف خلال دورتي امتحانات يناير وأبريل، وجار استكمال فتح فصول جديدة لاستكمال المسيرة، ومحاولة القضاء على الأمية بالمحافظة، ومن المرجح اختبار نحو 500 فصل في دورة يوليو المقبل.