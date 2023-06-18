محافظ المنوفية يعتمد تنسيق الثانوي العام والفني.. 233 درجة لـ«الرياضي»

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، وبلغت درجات القبول بالثانوي العام والرياضي 233 درجة، والثانوي العام الخاص 208 درجات، والثانوي العام خدمات بمصروفات 205 درجات.

تنسيق الثانوي العام في محافظة المنوفية

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام 3 سنوات، بمجموع 210 درجات، و194 درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة، وعبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع، والشهيد عبد الله عبد المولى الصناعية الزخرفية بنين بميت خلف بشبين الكوم، والمدارس الصناعية العام 3 سنوات خدمات بمصروفات.

وتضمن التنسيق 202 درجة للمدارس الزراعية نظام 3 سنوات، و182 درجة لمدارس الزراعي العام نظام 3 سنوات خدمات بمصروفات، و205 درجات للمدارس الزراعية 3 سنوات «السادات وبركة السبع»، و192 درجة لمدرسة قويسنا الزراعية.

تنسيق الدبلومات والمدارس البديلة في المنوفية

كما شمل التنسيق 158 درجة للمدارس التجارية 3 سنوات، و140 درجة للمدارس التجارية الخاصة 3 سنوات «الخطاطبة والسادات»، ومدارس التجاري العام 3 سنوات خدمات بمصروفات، و215 درجة للمدارس الفندقية بشبين الكوم وقويسنا، و200 درجة لمدارس التعليم التجاري الفندقي العام خدمات بمصروفات، و208 درجات للتعليم الصناعي والتجاري المزدوج، و199 درجة للتعليم الزراعي المزدوج.

وأوضح وكيل «التعليم» بالمنوفية، أن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة، سيتم الإعلان عنه وشروط التقدم لها خلال الفترة المقبلة.