سلماوي لـ«الشاهد»: اكتشفت حقيقة الإخوان من حكمهم.. وجملة واحدة كشفت فلسفتهم

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه اكتشف حقيقة الإخوان من حكمهم مثل بقية الشعب، مؤكدًا أنه لا يستطيع القول كمثقف ومعادي لهم، إن فكرة الدولة الدينية والعدائية الواضحة منهم للثقافة ورفضهم للهوية الوطنية واستبدالها بهوية عامة للخلافة، لكن كلمة واحدة عبرت عن فلسفتهم.

أرض مصر لفلسطين

أضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كلمة «طظ في مصر»، فرقت معه جدًا، لأنها عبرت عن فلسفة للإخوان، لذلك أنهم وصلوا لمرحلة كانوا مستعدين فيها أن يعطوا جزء من أرض مصر لفلسطين.

لم يكن لدي اتصالات بأي فرد من الجماعة

وأكد خلال الحلقة، أنه لم يكن لديه أي اتصالات معهم، ولم يتعرف عليهم إلا بعد وصولهم للحكم، وبدأوا يتصلوا بالمثقفثن وذهبوا كلهم.