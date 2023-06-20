السيطرة على حريق شقة سكنية بسوهاج

تباشر الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، التحقيق بعد إخماد حريق اندلع في شقة سكنية في حي الكوثر، دون وقوع خسائر.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حي الكوثر، بنشوب حريق في شقة بالدور الرابع بعمارات الأوقاف، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وبالفحص تبين، أن الحريق نشب بشقة «وليد. ع» 34 عاما، بسبب ماس كهربائي من التكييف، ونتج عن الحريق احتراق بعض المنقولات المنزلية بدون وقوع خسائر.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.