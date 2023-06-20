عاجل.. تحرك حاسم من الأهلي تجاه حسين الشحات بعد رفضه تجديد عقده

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي قدم عرضا لتجديد عقده مع حسين الشحات مقابل 15 مليون جنيه سنويًا، لكن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار سنويا، مع الغاء نسبة المشاركة وهو ما جعل إدارة النادي ترفض شروطه.

الأهلي يمهل الشحات أسبوع للرد على عرض التجديد

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: «الأهلي أمهل الشحات مهلة لمدة أسبوع للرد على عرض التجديد».

وأضاف: « الأهلي تأخر في تجديد عقد حسين الشحات، خصوصا أنه واحد من أبرز اللاعبين، والطبيعي أن يتلقى عروض مغرية من أندية كثيرة للتعاقد معه في صفقة انتقال حر».

وواصل: «يقال أن كارتيرون مدرب أم صلال القطري، طلب التعاقد مع الشحات».

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