دياب يكشف كواليس شخصيته في «تحت الوصاية» مع صاحبة السعادة

كشف الفنان دياب، كواليس اختياره لشخصية الريس صالح في مسلسل تحت الوصاية، قائلًا: «عرض علي أكثر من عمل جميعها أدوار شر، لكني قررت سلفًا عدم تقديم شخصية الشرير».

طيب ولا شرير

وأضاف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، على شاشة dmc «شخصية الريس صالح، لا هو طيب ولا شرير، لأني فوجئت بأن كل صاحب عمل عنده شخصية شرير بيطلب دياب، لأني حققت نجاح في تجسيد تلك الشخصية».

وأردف: «استسهال أو نابع من ثقة أرباب العالم، كنت المرشح الأول في عملين، منهم مخرج بحبه جدًا، وكان نفسي اشتغل معاه، لكن رفضت دور الشرير، ولما جالي تحت الوصاية، لقيته شخص رمادي، طول الوقت الشخصية تقدم أبيض يا أسود، مينفعش واحد طيب طول الوقت، والريس صالح حاسس إن المركب حقه، وقام بأفعال شر غير راض عنها، وقال لخطيبته اضطريت أشهد زور، ومن ساعتها مش عارف أنام».

شخصية الريس صالح

واختتم: «شخصية الريس صالح بها جانب إنساني، بيحب خطيبته، ورفض يضرب رجل كبير، وبيحب أولاد أخوه، وأنا في الحقيقة عند اللي يعرفوني مش متصنف شرير، متصنف أهبل، لكن لما بتقع علينا ضغوط بنقوم بأفعال لا نرتكبها في العادي».