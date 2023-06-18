الفنان دياب ضيف برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس غدا

يحل الفنان دياب، ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، عبر قناة «dmc».

ونشر الحساب الرسمي لقناة «dmc» على «إنستجرام»، برومو حلقة الفنان دياب، وظهر فيه وهو يتحدث عن نجاح مسلسله الرمضاني تحت الوصاية، الذي قدم من خلاله شخصية الريس صالح، وتذاع الحلقة في تمام الساعة الحادية عشر مساء غد الاثنين.

دياب ضيف «صاحبة السعادة»

يتحدث دياب خلال الحلقة عن علاقتة بزوجته الفنانة هاجر الإبياري، ويتطرق إلى الحديث عن علاقته بالمنتج نصر محروس، الذي شهد على بداياته في عالم الفن.

ويقدم دياب خلال الحلقة، عددا من الأغاني المميزة، منها «عو» و«أما براوة» و«بتناديني تاني ليه»، وغيرها من الأغاني المميزة.

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي، دياب، مها نصار، أحمد خالد صالح، علي الطيب ورشدي الشامي، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.