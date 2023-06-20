ما تأثير إدانة العموم البريطاني بوريس جونسون في فضيحة «باري جيت»؟

صادق أعضاء مجلس العموم بغالبية واسعة، على تقرير يدين رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، بالكذب على «البرلمان» بشأن فضيحة حفلات «بارتي جيت»، أقامها في مقر الحكومة خلال إغلاق كورونا.

وكانت لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية، أصدرت توصية يوم الخميس الماضي، ضد رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، بأن الأخير كذب على مجلس العموم «البرلمان» في قضية حفلات «بارتي جيت».

موافقة 354 نائبا على إدانة جونسون

ووافق 354 نائبا، فيما صوت ضد توصية اللجنة بشأن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون «جاء في 106 صفحات» 7 أعضاء، فيما امتنع عن التصويت العديد من النواب، معظمهم من المحافظين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووافق النواب على العقوبات المنصوص عليها في تقرير اللجنة، من بينها منع دخول رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون إلى البرلمان.

وكان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، استبق نتائج التحقيق بإعلان استقالته من مجلس العموم «البرلمان» في 9 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي يناير الماضي، اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بحضور حفلة في مقر الحكومة «10 داوننج ستريت»، خلال فترة الحجر الصحي، مقدّماً اعتذاراته، مشيراً إلى أنّه ظن ضمنا أنها اجتماع عمل.

جونسون ضلل مجلس العموم البريطاني

وخلصت لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية في وقت سابق، إن جونسون، ضلل مجلس العموم «البرلمان» بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور في عدة مناسبات.

وسيكون لمصادقة نواب مجلس العموم البريطاني «البرلمان»، على تقرير اللجنة، تأثير ضئيل، وذلك لأن جونسون استقال من المجلس.

وقالت إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، إن رئيس الوزراء الأسبق كان سيواجه خطر تعليق عضويته لمدة 90 يوماً،لو كان بوريس جونسون لايزال في «مجلس العموم».