فنانات تغير شكلهن بواسطة الذكاء الصطناعي.. آخرهن شيماء سيف (صور)

منذ بداية عام 2023، ودخول تقنية الذكاء الاصطناعي حيز أكبر للتنفيذ بمقترحات وأشكال كثيرة بين الناس، بدأ البعض يستخدمه في تغيير أشكالهم تماما، عن طريق وضع صورة قديمة لهم بهيئتهم الطبيعية، ثم إدخال أوامر للذكاء الاصطناعي، من أجل تغيير الشكل من خلال تصغير العمر أو تخسيس الجسم، أو وضع الشخص في أماكن مختلفة عن التي يعيش بها، وسرعان ما دخلت الفنانات على الخط مع الذكاء الاصطناعي، وشهدت الآونة الأخيرة صور عديدة نشرونها بها تغيير جذري لهن، ولعل آخرهن الفنانة شيماء سيف.

شيماء سيف

نشرت شيماء سيف صورا جديدة لها، بجسد نحيف للغاية على غير هيئتها المعروفة لدى محبيها، على موقع إنستجرام، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتلقى إشادات كبيرة من متابعيها، «كنتي قمر وبقيتي قمرين».

سوسن بدر

ومن قبل شيماء سيف، نشرت النجمة القديرة سوسن بدر صورة جديدة لها مستخدمة خاصية الذكاء الاصطناعى، وذلك عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، ظهرت خلالها بهيئة أصغر سنًا، وعلقت: «الذكاء الاصطناعى وعمايله».

سماح أنور

كما نشرت الفنانة سماح أنور صورا جديدة لها، بجسد نحيف للغاية وفي عمر أصغر مما هي عليه، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتلقى إشادات كبيرة من متابعيها.

ولعل تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تعديل الصور، أصبحت تدخل في العديد من الاستخدامات، الأخرى والاكثر أهمية، ومنها المجال الإعلامي، إذ أصبح الناس يشاهدون ما يسمى بـ«أفاتار»، يقدم برنامج إعلامي كامل بلستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الافتراضي.