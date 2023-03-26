شيماء سيف: دلال عبدالعزيز ودنيا كلمة السر في منشور «كل شيء نصيب»

كشفت الفنانة شيماء سيف، تفاصيل منشورها المثير للجدل «الحمد لله كل شيء نصيب»، وما إذا كان يعني أنها انفصلت عن زوجها أم لا؟: «اللي حصل ساعتها إننا كنا بنعمل مسلسل دنيا سمير غانم، وأستاذة دلال أصيبت بكورونا ودنيا برضو، عرفت أن المسلسل وقف ومش نازل رمضان».

شيماء سيف تنفي شائعة الانفصال

وأضافت سيف، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «عندما كتبت الحمد لله كل شيء نصيب وقدر الله وما شاء فعل، بعدها أطلق البعض شائعات مفادها أنني انفصلت عن زوجي، لم يكن من الممكن أن أرد أو أنفي هذه الشائعات لأن هذا يعني أنني سأعلن عن إصابة دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم بكورونا».

وتابعت الفنانة: «مش عشان أبرأ نفسي يبقى أقول سر في حياة حد مكنش ينفع يتعرف أو يتقال، حصل حاجة تانية لما محمد توتا عمل عملية كتبت دعاء للمريض، فاتقال إني مريضة، وبالتالي مبقتش أتكلم تاني بقيت عايشة أنزل صور وبس».