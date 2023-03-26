شيماء سيف لقناة الحياة: «جوزي لو قالي يا صندوق الخناقة بتخلص.. وعامله له بلوك»

أكدت الفنانة شيماء سيف، أنّها كانت تنشر كل تفاصيل حياتها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، لكنها أقلعت عن هذه العادة وندمت ندما شديدا: «كنت بقول كل حاجة زي ما هي، لما بتضايق كنت بعمل لزوجي بلوك واديله بوستات، بس دلوقتي مستمرين في البلوك الحمد لله».

وأضافت سيف، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «في الحياة الطبيعية، إحنا الاتنين برج الأسد، وبالتالي دي حاجة صعبة جدا، واتعلمنا إنه مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها، لو زعلانين نبعد عن وش بعض، وفي نهاية اليوم الدنيا بتهدى لوحدها».

وتابعت الفنانة: «لما بكون زعلانة وقافشة وهنتكلم جد في خناقة يقولي ايه اللي أنتي عاملاه في نفسك ده يا صندوق، أضحك، فأحس إني بقيت مهزأة وعاوزة أخد حقي في الخناقة، فيقولي أدام ضحكتي تبقى الخناقة باظت، عملنا deal وهو إن اللي يضحك التاني حقه ضاع».

شيماء سيف: النشر على السوشيال ميديا عكس الستر

وأوضحت أن النشر على السوشيال ميديا عكس الستر لأن ما يحدث في البيوت لا يجب أن يخرج منها: «أنا كنت بعمل كده، وهو كان بيقولي متنشريش ودي حاجة مش كويسة، كان يقولي إيه عقل الأطفال ده؟! يعني إيه تعملي لي بلوك.. بصراحة كان عبط مني أني أعمله بلوك وأنشر حياتي الشخصية على السوشيال ميديا».