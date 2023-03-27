«القسوة يقابلها قسوة».. شيماء سيف لـ«أنا والقناع»: لغيت أبويا من حياتي تعاطفا مع ماما

أكدت الفنانة شيماء سيف، أنّ اسمها شيماء فتحي، مشيرةً إلى أنها حذفت اسم فتحي قبل حدوث أي خلافات مع والدها، لأن مخرج أحد البرامج التي شاركت فيها قال لها: «المخرج اللي اكتشفني مكنش عنده أولاد، وقالي لو كان عندي بنت كنت أتمنى إنها تبقي أنتِ، فقلت أعمل زي الفنانات، ويبقى ليّ اسم فني على اسمه».

وأضافت «سيف» خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «ممكن يبقى اسم مخرج اكتشفني أعز على قلبي من اسم بابا، كل الفنانات كان عندهم مشكلة ما والدهم، لغيت والدي من حياتي تعاطفا مع والدتي، أعرف أنها قسوة لكن القسوة يقابلها قسوة، واللي زرع حاجة هياخدها، دي قناعاتي، طاقتي متستحملش أكتر من كده».

وأكدت الفنانة أنها لا تحب افتعال المشكلات، كما أنها تظهر مع شقيقتها دون الأخرى، لأنها لا تفضل الظهور الإعلامي: «مش عاوزة حد يعرف إني أختها وهي غلبانة وجنب الحيط، لكن التانية نعنوشة زيي وإحنا شبه بعض مع نفسنا، لكن ظهرت معايا في أكثر من مناسبة مثل حفل زفافي، قالت لي في الشغل محدش يعرف إنك أختي، وعاوزة تكون بعيدة عن الأضواء، دي مع نفسها، بتصحى تاكل مربى ومفتقة، إحنا اللي بناكل الجبنة».