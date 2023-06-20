توريد 200 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين والتجارة والداخلية في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح مستمرة على نطاق محافظة كفر الشيخ، حتى اليوم الثلاثاء، إذ سجلت نحو 200 ألف طن و135 كيلو، لافتًا إلى أن عمليات توريد القمح من قبل المزارعين والموردين بالإقليم تشهد تزايدا ممتازا على مدار اليوم، وذلك وفقًا لعمليات التوريد داخل الشون والهناجر المخصصة لاستقبال محصول القمح المحلي.

وأشار مدير المديرية إلى أن غرفة العمليات المركزية، ومقرها مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة إنهاء كافة الإجراءات والأمور المتعلقة بعملية تسليم القمح من قبل المزارعين في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.

استمرار توريد القمح المحلي في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

وأكد «عماد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بعمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن موسم حصاد القمح بالعام الجاري في محافظة كفر الشيخ، كان جيدا للغاية من حيث وفرة المحصول المنتج من الحقول وهو ما أثمر بشكل كبير وظهر خلال عمليات توريد القمح، كما بلغت نسبة المنزرع من محصول القمح هذا في كفر الشيخ نحو 254 ألف فدان.