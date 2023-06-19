البيت الأبيض: واشنطن ستواصل استخدام الدبلوماسية للتعاون مع بكين

ذكر البيت الأبيض أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى محادثات صريحة وبناءة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، مبيناً أن واشنطن ستواصل استخدام الدبلوماسية للتعاون مع بكين.

خطوة إيجابية في العلاقات بين البلدين

وأضاف البيت الأبيض، بحسب بيان نقلته فضائية «العربية» الإخبارية، قبل قليل، أن «زيارة بلينكن للصين خطوة إيجابية للأمام بالعلاقات بين البلدين، كما أن بلينكن أكد للصين أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة».