تفاصيل 7 ساعات ونصف من مباحثات وزيري الخارجية الأمريكي والصيني

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات مع نظيره الصيني تشين قانج، في العاصمة الصينية بكين، استمرت أكثر من 7 ساعات ونصف.

وقال وزير الخارجية الصيني إن العلاقات بين البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى، ما لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين الصيني والأمريكي ولا يلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي

وزير الخارجية الصيني: سياستنا تجاه أمريكا ثابتة

وأوضح قانج، أن سياسة بلاده تجاه «واشنطن» تظل ثابتة ومستقرة، وتسترشد بشكل أساسي بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، مؤكدا أن «بكين» تلتزم ببناء علاقة مستقر وبناءة مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتأمل الصين أن تتبنى الولايات المتحدة تصورا موضوعيا وعقلانيا تجاه الصين، وتعمل مع الصين في الاتجاه ذاته، وتتمسك بالأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية، وتتعامل مع الأحداث غير المتوقعة والعارضة على نحو هادئ ومهني وعقلاني.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أنه يتعين على «بكين» و«واشنطن» تنفيذ التفاهمات المشتركة التي توصل إليها الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن في بالي الإندونيسية نصا وروحا، والعمل على استقرار العلاقات.

وزير الخارجية الصيني: تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية لـ«بكين»

وأشار قانج، إلى أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، مضيفا أنها القضية الأكثر أهمية والخطر الأكثر وضوحا في العلاقات بين البلدين.

وأهاب وزير الخارجية الصيني، تشين قانج، الجانب الصيني بالجانب الأمريكي الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين «بكين» و«واشنطن»، والوفاء حقا بالتزامه بعدم دعم استقلال تايوان.

واتفق الوزيران، على التنفيذ المشترك للتفاهمات المشتركة المهمة التي توصل إليها بينج وبايدن في بالي، وإدارة الخلافات بشكل فعال، ودفع الحوار والتبادلات والتعاونوالمضي قدما في المشاورات حول المبادئ التوجيهية للعلاقات بين البلدين.

كما اتفقا الوزيران، على تشجيع المزيد من التبادلات الشعبية والتعليمية، وأجريا بلينكن وقانج، مناقشات إيجابية حول زيادة الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة والصين.

ترحيب أمريكي صيني بمزيد من زيارات الطلاب والعلماء المتبادلة

ورحبا الجانبان الأمريكي والصيني، بمزيد من الزيارات المتبادلة للطلاب والعلماء ورجال الأعمال، واتفقا على تقديم الدعم والتسهيلات لتحقيق هذه الغاية، كما اتفقا، على مواصلة التفاعلات رفيعة المستوى.

ودعا بلينكن، وزير الخارجية الصيني، إلى زيارة الولايات المتحدة، فيما أعرب قانج عن استعداده للقيام بالزيارة في وقت مناسب للطرفين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن وجانج، أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة، وفقا لم ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مصادر في الوفد الأمريكي، قولها إن الوزيران، اتفقا على عقد سلسلة اجتماعات لبحث القضايا الشائكة، وأضافت المصادر، أن بلينكن وجانج تمكنا من تحقيق تقدم في حل 3 مهام رئيسية: «استعادة الاتصالات على مستوى عال-بحث المشكلات-استكشاف مجالات التعاون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، دعا 7 أعضاء في «الكونجرس» الأمريكي، بلينكن، إلى زيارة تايوان بعد بكين، وقالوا في رسالة، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي المحتملة إلى تايوان ستكون رسالة لـ الصين بأن الولايات المتحدة لا تحتاج لأخذ إذن من السلطات الصينية للقاء الأصدقاء والحلفاء في «تايبيه» أو في أي مكان آخر.