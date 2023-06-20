تراجع سعر طن الأرز الشعير بكفر الشيخ 2500 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعًا كبيرًا لعريض الحبة، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في المحافظات، إذ سجل الطن 17750 جنيها، بتراجع قدره 2500 جنيه للطن.

تراجع كبير في سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وكشف حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجع للأرز الشعير رفيع الحبة أيضًا، وهذا يصب في مصلحة جموع المستهلكين في شتي محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17750 جنيها، بتراجع بلغ 2500 جنيه لكل طن.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17400 جنيه، وسط بتراجع بلغ 2400 جنيه لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء

وأضاف "عبدالغفار"، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، سجل وفرة جيدة من حيث الكميات المعروضة منه بالأسواق والمتاجر، لافتاً إلى أن محافظتي، وكفر الشيخ، والدقهلية تستحوذان على نحو 81% من إنتاجية من الأرز الشعير.